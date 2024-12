Renzi, ‘in centri Albania i loro detenuti in Italia’ 

SULMONA- “Lo sciopero è un diritto costituzionale, pensare di metterlo in discussione è un’assurdità. Dopodiché, Landini abbassi i toni e Meloni alzi gli stipendi”. Così alla Stampa il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

“Siccome è evidente che i centri per migranti non si faranno – dice ancora – nelle strutture in Albania mettiamoci i duemila detenuti albanesi che sono in Italia. Recuperiamo 400 agenti di polizia e miglioriamo la condizione delle carceri sovraffollate, evitando di buttare i soldi del contribuente. Questi centri sono l’inutile spreco di una premier influencer”. “Il governo – aggiunge – è tenuto insieme dal collante del potere. Ma sono convinto che Meloni non cadrà per Salvini o Tajani, cadrà solo se arriverà come alla Ferragni un Affaire pandoro. Questa autonomia è un danno per tutti. Se si fa il quorum, il governo va a casa. Se non si fa ma vincono i sì, va comunque in difficoltà. Questo referendum poi ha un vantaggio formidabile. Riunisce un fronte ampio che va dai cattolici democratici alla sinistra radicale. Il Jobs Act è una battaglia del passato, ma certo non lo rinnego. Se la Consulta approverà anche questo referendum per noi sarà una grande occasione. Darà uno spazio ai riformisti di centrosinistra. Noi di Italia viva faremo comitati per il No”.