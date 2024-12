D’Aloisio (M5S) su approvazione della sperimentazione delle “zone 30” in alcune strade cittadine 

Sulmona, 12 dicembre- “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione in Giunta della sperimentazione delle “zone 30” in alcune strade della nostra città, un passo importante per tutelare la salute dei cittadini, il patrimonio culturale e ambientale, e migliorare la qualità della vita nel nostro comune”.Lo scrive Angelo D’Aloisio Capogruppo M5S in Consiglio comunale commentando la decisione della Giunta Municipale i nuovi provvedimenti riguardanti la mobilità urbana si alcune strade in città

“Le strade interessate da questa iniziativa- scrive D’Aloisio- saranno viale Togliatti, via Di Giacomo, via Dalmazia, viale Mazzini e il reticolo di strade all’interno della zona a traffico limitato del centro storico. Questi interventi rappresentano un segnale forte e chiaro di attenzione verso le esigenze della comunità e dell’ambiente.

La realizzazione di questo progetto è frutto di un impegno costante del Movimento 5 Stelle fin dall’inizio di questa sindacatura, culminato nella firma di un protocollo d’intesa nell’aprile del 2023, grazie all’ex Assessore Attilio D’Andrea, al Sindaco Gianfranco Di Piero e all’ex comandante della polizia locale Paolo La Gatta.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento all’Assessore alla mobilità Sergio Berardi e al comandante della Polizia Locale Dott. Giannetta per aver proseguito il percorso intrapreso nel 2023, credendo fermamente in questa iniziativa e portandola a termine. Un grazie va anche a tutta la Giunta Comunale per il voto unanime che ha reso possibile questo importante passo.

La creazione delle “zone 30″ non solo contribuirà a ridurre l’inquinamento acustico e atmosferico, ma favorirà anche un ambiente urbano più vivibile, sicuro e accogliente per tutti i cittadini, con maggiore attenzione ai bambini e studenti delle scuole cittadine. Mi auguro che questa sperimentazione possa rappresentare un modello da seguire per future iniziative a favore della sostenibilità e della salute pubblica.”