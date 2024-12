Riaprire il presidio Polfer alla stazione di Sulmona

–L’appello alla politica e alle Istituzioni di Alberto Di Giandomenico (Noi per Vannacci)

Sulmona,7 dicembre– Un appello al sindaco, all’amministrazione comunale e alle consigliere regionali del centro Abruzzo è stato lanciato da Alberto Di Giandomenico, responsabile territoriale Sulmona-Valle Peligna di “Noi con Vannacci”, per chiedere la riapertura del presidio della Polizia Ferroviaria (Polfer) alla stazione ferroviaria di Sulmona, chiuso dal 2017 per effetto della spending review.

“La nostra stazione – dichiara Di Giandomenico – è priva di controllo dal momento della chiusura della Polfer, decisione che ha aggravato la situazione anche per le forze dell’ordine locali, come il commissariato e i carabinieri, già alle prese con una carenza cronica di personale. Gli interventi richiesti in ambito ferroviario sono frequenti, ma senza un presidio fisso risulta difficile garantire un’adeguata sicurezza”.

La necessità di un presidio della Polfer diventa ancora più urgente alla luce dei recenti sviluppi infrastrutturali: la realizzazione della nuova bretella ferroviaria che unisce la linea Pescara-Roma alla Sulmona-L’Aquila e l’imminente apertura di una nuova fermata in località Santa Rufina, prevista per metà dicembre.

“La nuova bretella ferroviaria ha di fatto allungato la stazione di Sulmona di oltre un chilometro, creando una seconda fermata con pensiline e aree di transito. Se già oggi il controllo della stazione principale è insufficiente, con questa estensione la situazione rischia di peggiorare ulteriormente. È necessario un intervento immediato per garantire la sicurezza di un’area così estesa”.

Di Giandomenico sottolinea anche l’urgenza di una riqualificazione dell’intera zona della stazione, a partire dal viale d’accesso: “La viabilità necessita di interventi strutturali, così come tutta l’area intorno alla stazione, che merita maggiore attenzione e una progettualità a lungo termine”.

L’appello è chiaro: avviare un tavolo di concertazione con il Prefetto e le istituzioni competenti per valutare il ripristino della Polfer e garantire così un presidio di sicurezza adeguato per la nuova e ampliata stazione di Sulmona.

“Chiediamo alle istituzioni locali e regionali – conclude Di Giandomenico – di farsi portavoce presso il Ministero dell’interno e le autorità competenti. La sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori deve essere una priorità”.

L’auspicio è che ora la questione possa passare nelle mani delle amministrazioni e delle rappresentanze politiche, mentre si attendono risposte concrete per una stazione che, con i nuovi sviluppi, rischia di trovarsi ancora più vulnerabile senza un adeguato controllo.