Migranti: Renzi, Forze odine in vacanza in Albania, buttati soldi di italiani

Roma, 07 dic – “‘Ci pagano per fare i turisti’. Cosi’ dicono gli agenti italiani che sono nel centro per migranti vuoto in Albania”, scrive su X il leader di Italia viva, Matteo Renzi. “Intervistati da una Tv albanese spiegano la loro vita: sauna, spa, gite. Perche’? Perche’ dobbiamo buttare via cosi’ i soldi degli italiani? Perche’ lasciare le Forze dell’ordine in vacanza in Albania quando avremmo bisogno di personale nelle nostre periferie e nelle nostre stazioni? Ma davvero chi ha votato Giorgia Meloni puo’ accettare in silenzio uno scandalo del genere?, conclude l’ex premier.