ABRU, il Comune di Sulmona sposa la proposta del Patto per l’Abruzzo.

M5S: “siamo solo all’inizio, il biglietto unico regionale è un’occasione imperdibile”

La Consigliera regionale Erika Alessandrini insieme al Capogruppo Francesco Taglieri

Sulmona,7 dicembre- Il Consiglio comunale di Sulmona ha recepito l’istituzione di ABRU, il biglietto unico regionale a tariffa fissa per il trasporto pubblico locale, ideato dalle forze politiche del Patto per l’Abruzzo e svelato ai cittadini lo scorso 11 novembre con una conferenza stampa in Consiglio Regionale. In occasione dell’assise del 29 novembre, su proposta del Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Angelo D’Alosio, e sottoscritto dagli altri Consiglieri di maggioranza, la proposta è stata immediatamente recepita dal sindaco con le seguenti motivazioni: “per evitare penalizzazioni in cui incorrono gli utenti delle aree interne, agevolazioni tariffarie per i lavoratori e la gratuità del servizio per gli studenti che frequentano le scuole di ogni ordine e grado e l’Università, al fine di riconoscere il valore dell’impegno nel lavoro e nello studio”, come riportato nel testo dell’Ordine del giorno. Oltre a ciò, l’apprezzamento per la proposta si è avuto anche sotto il profilo della maggiore sostenibilità economica ed ambientale, attenzione verso la quale il Movimento 5 Stelle è storicamente in prima linea.



ABRU, acronimo di Abruzzo Biglietto Regionale Unico, vuole consentire a tutti i cittadini di muoversi con un unico biglietto a tariffa fissa di 1,40 euro con validità giornaliera su tutte le linee, indipendentemente dalle tratte percorse, dai mezzi utilizzati (autobus, filobus, treni regionali) e dai concessionari esercenti il servizio. Una concreta proposta per riorganizzare il trasporto pubblico locale, soprattutto dopo un’accurata e meticolosa analisi del quadro economico regionale che ne attesta la fattibilità.

Angelo Aloisio Capgruppo M5S

“È un’iniziativa in cui crediamo molto e che rappresenta l’inizio di un nuovo modo di concepire il trasporto pubblico locale – spiega Erika Alessandrini, Consigliera regionale del Movimento 5 Stelle. Siamo pronti a lavorare con tutto il Consiglio Regionale per l’approvazione della relativa legge ma anche con tutti i Comuni dell’Abruzzo per raggiungere questo obiettivo di democrazia: nessuno deve essere costretto a pagare di più perché vive lontano dai centri attrattori di servizi. Vogliamo che questo strumento cancelli le disuguaglianze tra le aree interne e la costa e garantisca le stesse opportunità e gli stessi servizi a tutte le abruzzesi e gli abruzzesi. Continueremo, inoltre, la battaglia intrapresa per ripristinare un servizio di trasporto pubblico degno di questo nome dalla Valle Peligna verso Pescara e verso Roma, ridotto a minimo termini dopo il taglio effettuato a seguito del Covid e mai più ristabilito, creando enormi disagi per i pendolari e penalizzando ancora di più le aree interne”, conclude Alessandrini.