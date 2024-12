Sulmona: quando le polemiche politiche sono…stonate

L’Assessore ai Lavori Pubblici Ilenia Rico bacchetta i promotori e fa chiarezza su alcuni progetti

Sulmona,5 dicembre- “Alla luce dei recenti articoli apparsi sugli organi di stampa, in merito alla progettazione della ex Caserma Battisti, ai lavori del Parco Fluviale e dell’ex discarica Pastorino, mi corre l’obbligo, quale Assessore ai Lavori Pubblici, di fare alcune importanti precisazioni al fine di evitare fraintendimenti.

Sull’intervento di demolizione e ricostruzione dell’ex Caserma Battisti, è necessario chiarire che all’Architetto Luigi La Civita è stato affidato esclusivamente l’incarico di Progettazione Esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione; la Direzione Lavori è stata assunta dall’Ingegnere Franco Raulli, Dirigente della III Ripartizione, ed il Collaudo Statico dell’opera è stato affidato all’ Ingegnere Alessio Evangelista; incarichi che gli uffici hanno potuto affidare solo a conclusione di un lungo iter procedurale, terminato un mese fa.

Altra precisazione, assolutamente necessaria, riguarda i tempi di esecuzione dell’opera: lo scorso mese di novembre, appunto, dopo varie interlocuzioni con il Dipartimento per le Pari Opportunità, è stata stipulata una Convenzione (Prot. 2808 del 04.11.2024) tra la Presidenza del Consiglio dei

L’Assessore ai LL.PP. Ilenia Rico

Ministri ed il Comune di Sulmona, che prevede un tempo di 36 mesi per il completamento dell’opera (eventualmente prorogabile di altri 12 mesi), previa trasmissione del progetto esecutivo entro 6 mesi dalla registrazione della stessa convenzione, avvenuta il giorno 11 novembre 2024.

Ciò significa che il progetto dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale entro il giorno 11 maggio 2025 ed i lavori dovranno essere appaltati, eseguiti e completati entro il mese di novembre 2027, salvo proroghe.

Riguardo agli interventi nel Parco Fluviale e all’ex discarica Pastorino, chiarisco che entrambi i cantieri sono stati aperti e sono in corso di realizzazione; sono state rispettate tutte le scadenze imposte dal PNRR, per la salvaguardia del finanziamento, e stiamo costantemente monitorando lo stato di avanzamento dei lavori.

Pertanto respingo al mittente le accuse di inefficienza ed inadeguatezza rivolte a questa Amministrazione ed alla mia persona, perché del tutto infondate. Chi si ostina a ripetere che non sarà possibile completare i lavori entro il 2025, farebbe bene a rivolgersi all’ Ufficio Tecnico, che ringrazio per il lavoro svolto, ed alla sottoscritta, per avere notizie reali ed ufficiali sulla situazione della ex Caserma Battisti, del Parco Fluviale, dell’ex Pastorina e sullo stato di tutte le opere pubbliche in corso, che stiamo seguendo con estrema attenzione”. Lo dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Ilenia Rico.