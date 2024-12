Magneti Marelli, Vice Presidente Scoccia:” Faremo il possibile per individuare soluzione migliore”

Sulmona, 5 dicembre- “È necessario garantire un futuro a una realtà molto importante come la Magneti Marelli, alla quale è legato il tessuto economico e sociale dell’intero territorio e dell’Abruzzo. Ho sempre seguito da vicino la vicenda in questi anni, attivandomi e restando sempre in contatto con i sindacati, con la convinzione che si tratta di un’azienda che va difesa con le unghie e con i denti. La Regione c’è e, di concerto con l’assessore regionale Tiziana Magnacca, faremo il possibile affinchè si possa individuare una risoluzione finalizzata ad ottenere prospettive migliori, con lo scopo di poter tutelare la realtà occupazionale del territorio. Non facciamo promesse da marinaio, ma vogliamo lavorare a tutela della realtà occupazionale del nostro territorio, soprattutto in un periodo difficile come questo, in cui l’industria di settore sta creando forte preoccupazione nell’intero Paese” Afferma la vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia.

“È il periodo più difficile per l’ automotive e dobbiamo essere al fianco dei lavoratori, dimostrando una sinergia tra Governo Regione e istituzioni locali senza fare a scarica barile” continua la vicepresidente “Siamo pronti a condurre la battaglia con gli strumenti a nostra disposizione. Non si tratta di un problema locale, ma a livello europeo, che corre parallelo a un quadro dalle tinte fosche e preoccupanti a livello nazionale e che stiamo monitorando, vista la fase molto difficile per l’industria di settore, in cui si attende che la produzione e il mercato dell’auto tornino a decollare. Dal canto nostro” conclude “faremo la nostra parte”.