L’appello di Forza Italia sulla “ disastrosa” situazione del Cogesa: “ Lavoriamo insieme”

Sulmona,2 dicembre – “Ormai è chiaro a tutti che la situazione disastrosa in cui versa il Cogesa è responsabilità di una certa politica che ha preferito anteporre l’esercizio del potere alle competenze di cui, invece, la struttura avrebbe avuto bisogno”. Lo scrive in una nota Lorenzo Fusco Coordinatoredi Sulm0na di Forza Italia“Nelle ultime settimane- aggiunge Fusco- stiamo assistendo a quello che è il risultato di una gestione clientelare del Cogesa. Ma non solo, i sindaci dei Comuni soci, anche della stessa parte politica, sono purtroppo spaccati e questo genera ancora più confusione e danni e l’assenza di una linea comune per individuare una soluzione. Il risultato è che adesso la situazione è sfuggita di mano: Cogesa è indebitato e rischia di diventare anche una bomba ecologica e, se la situazione dovesse precipitare, non è non è poi tanto lontana l’ipotesi di un’introduzione del servizio di raccolta rifiuti.

Il nostro obiettivo è tutelare l’occupazione ma anche e soprattutto i cittadini utenti che, per assurdo, sono gli unici ad essere penalizzati.

Nonostante, infatti, i cittadini abbiano pagato puntualmente la Tari ora assistono impotenti a questa situazione drammatica.

Tutto ciò è inaccettabile Forza Italia chiede, quindi, un incontro con tutti i sindaci dei Comuni soci affinché si faccia chiarezza sulla vicenda e soprattutto si individuino soluzioni concrete per risolvere i problemi.

Inoltre, Forza Italia si rende disponibile a individuare soluzioni percorribili per il raggiungimento di un risultato concreto”.