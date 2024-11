Fccn Fusione  comuni: Barbieri confermato Presidente, Camplone( Nuova Pescara) nel direttivo

Marco Camplone ( Nuova Pescara)

Sulmona, 27 novembre- Ieri Antonello Barbieri è stato confermato alla presidenza della Fccn, il Coordinamento nazionale per le fusioni dei comuni di cui fa parte anche l’Associazione Nuova Pescara. Contestualmente, il consiglio ha eletto i membri del nuovo comitato direttivo: Corrado Valsecchi (Lecco), Antonino Marcagliotta e Giancarlo Manoli (Sicilia), Stefano Martinenghi (Elba), Rori Sforza (Piemonte), Guido Benigni (Marche), Nicola Cortese (Calabria) e Marco Camplone (Pescara).Due i presidenti onorari: Emilio Torri e Vincenzo Figoli.

La Fccn è il motore delle fusioni dei comuni in Italia e recentemente ha stipulato un accordo con la Regione Veneto, che ha recepito in pieno il programma nazionale Fusioni 500 comuni nel 2030.

Antonello Barbieri, che è anche il fondatore della Fccn, ha colto l’occasione per ringraziare gli associati per il rinnovo dell’incarico e ha posto l’accento sulle nuove sfide da affrontare. “Siamo per le fusioni, ma non per le fusioni calate dall’alto”, precisa il presidente. “Il coinvolgimento dei cittadini, che sono i primi beneficiari delle riorganizzazioni di territori, è un fattore determinante. La Fccn è a disposizione dei sindaci e degli amministratori pubblici che stanno affrontando o vogliono affrontare il processo di fusione. Abbiamo, nel tempo, costruito un bagaglio di esperienze e una robusta rete di interlocuzioni con il mondo politico. Unire i comuni è la nostra mission ed è l’indispensabile evoluzione per affrontare il futuro. Una razionale riorganizzazione aiuta lo sviluppo dei territori, semplifica e migliora la vita dei cittadini e genera risparmio. Il Veneto è la regione più attiva nella pianificazione del governo del territorio: ha varato un ambizioso piano di riordino che prevede diverse fusioni nei prossimi cinque anni ed è il modello da seguire per tutte le regioni del Paese”.