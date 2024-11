Sulmona ed il territorio anche per i trasporti dimenticati dalla politica

Iniziativa del Consigliere comunale Angelo D’Aloisio(M5S). E gli altri ?

Sulmona, 22 novembre– In una città e un territorio dove la politica si alimenta di polemiche sterili e spesso in significanti i problemi che aspettano una risposta da tempo lentamente vengono a galla. E così dopo la sanità,lo spopolamento, carenze di strutture, servizi inefficienti arriva ora all’attenzione generale il problema dei trasprti che per la verità si trascina da tempo procurando disagi e sacrifici soprattutto a quanti sono costretti a muoversi da Sulmona( ma anche dal circondario) giornalmente per ragioni di lavoro o di studio.

Nelle ultime ore è arrivata un’iniziativa del Consigliere comunale di Sulmona, Angelo D’Aloisio, che ha annunciato la presentazione di un apposito ordine del giorno in vista della propssima seduta del Consiglio comunale

“Oggi ho depositato un ordine del giorno in qualità di consigliere comunale- spiega D’Aloisio– volto a sensibilizzare la giunta e il sindaco volto a sollecitare un tempestivo di Regione Abruzzo sui gravi disagi che quotidianamente affrontano i pendolari di Sulmona, in particolare quelli diretti verso la capitale. I pendolari sulmonesi si trovano ad affrontare ritardi significativi, mancate coincidenze e una preoccupante carenza di mezzi di trasporto, fattori che compromettono la loro quotidianità e i loro impegni lavorativi e di studio.

In risposta a problematiche simili, Trenitalia ha già attivato un servizio di autobus sostitutivi per i pendolari di Avezzano, dimostrando così una certa sensibilità alle necessità dei viaggiatori. Tuttavia, al momento, non si registrano analoghi interventi per i pendolari di Sulmona.

Allo stesso modo, T.U.A. ha implementato le corse da e per Roma per soddisfare le esigenze degli utenti di Avezzano, mentre il numero di corse per i pendolari sulmonesi rimane oggettivamente inadeguato.Ritengo sia imprescindibile l’incremento delle corse per garantire un più efficiente raccordo con Roma, soprattutto in vista dell’annuncio dell’anno giubilare, che prevede un aumento del flusso di viaggiatori nella nostra regione

Inoltre, l’imminente apertura della bretella di Santa Rufina potrebbe portare ulteriori problemi per i pendolari di Sulmona, in particolare per coloro che si recano all’Aquila per motivi di studio o lavoro.Nell’ordine del giorno presentato, chiedo quindi:

1. Al sindaco e alla giunta comunale di sollecitare Trenitalia e Regione Abruzzo a considerare le difficoltà dei pendolari sulmonesi, attivando servizi di autobus sostitutivi analoghi a quelli per Avezzano e di interrogare T.U.A. affinche’ implementi il servizio su gomma da e per Roma

2. Di richiedere un tavolo di confronto permanente alla Regione Abruzzo per discutere le problematiche legate al trasporto pubblico extraurbano, con l’obiettivo di identificare soluzioni adeguate e tempestive per i pendolari di Sulmona.

3. Di monitorare attentamente l’apertura della bretella di Santa Rufina, affinché non si verifichino disagi aggiuntivi per i cittadini pendolari.È fondamentale che la nostra comunità ottenga attenzione e risposte concrete alle sue esigenze”



Angelo D’Aloisio

Capo Gruppo Movimento 5 Stelle Consiglio Comunale Città di Sulmona