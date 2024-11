 Sulmona,   al Teatro ‘Caniglia’( ore 17,30)  l’Orchestra Sinfonica città di Grosseto 

Direttore Giancarlo De Lorenzo – pianoforte Andrea Turini

Sulmona, 17 novembre- Per il quarto appuntamento della stagione della Camerata Musicale di Sulmona al Teatro Comunale “M.Caniglia” arriva l ’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto” che festeggia i suoi 30 anni di attività con un concerto dedicato a Mozart e Haydn. Nella prima parte della serata è in programma il Concerto per pianoforte e orchestra n. 27 k 595 e l’ Ouverture “La Finta Giardiniera”di W. A. Mozart. Al pianoforte solista Andrea Turini. Nella seconda parte del programma l’Orchestra eseguirà la Sinfonia n.83 “La Poule” di F.J.Haydn. La direzione dell’orchestra è affidata al M° Giancarlo De Lorenzo.

L’opera k 595 n. 27 scritta nell’ ultimo anno di vita del compositore viennese, della durata di circa 30 minuti, si snoda in tre movimenti. E’ l’ultimo dei concerti per pianoforte e orchestra composti da Mozart che aveva iniziato a lavorarci nel 1788 e,dopo averlo abbandonato, lo completò nel gennaio del 1791 e venne eseguito per la prima volta a Vienna a marzo successivo, poco prima della morte. Il secondo brano in programma è l’Ouverture dall’ Opera buffa in tre atti “La finta giardiniera” composta da Mozart all’età di 19 anni e rappresentata per la prima volta al Teatro di Corte a Monaco nel gennaio del 1775. In Italia viene rappresentata nel 1970 alla Piccola Scala e solo nel 2018 l’opera approda alla Scala di Milano.

“ La Sinfonia n.83 “La Poule” di F.J.Haydn, ultimo brano in programma, è la seconda delle sei Sinfonie di Parigi scritta nel 1785. Fu pubblicata a Vienna nel dicembre 1787 ed è popolarmente conosciuta come “La gallina”. Tra i maggiori esponenti del classicismo viennese, Franz Joseph Haydn è considerato il padre della sinfonia: nella sua vastissima produzione se ne contano 104.

Fondata nel 1994 l’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto”, 50 elementi in organico, in questo tour che festeggia i 30 anni di attività, si avvale della direzione del M° Giancarlo De Lorenzo e, al pianoforte, del solista Andrea Turini.

Impegnata in molte stagioni liriche in tutta la Toscana, si esibisce in Italia e all’estero. Ha collaborato con artisti di fama internazionale ed effettuato tournée in Romania, Grecia, Germania, Francia, Svizzera e Austria (Musikverein di Vienna). Dal 2000 è l’Orchestra ufficiale per la finale del Premio Pianistico Internazionale “A. Scriabin”. E’ del 2002 l’incisione del cd live “La Tempesta sul Lago”, diretta dal M° Bartolucci, per le Edizioni Cappella Sistina. Nel 2012 contribuisce alla costituzione dell’Orchestra Filarmonica di Lucca di cui è parte stabile nella coproduzione per concerti sinfonici e lirico-sinfonici. Nel 2014 per il 20° anno di attività le viene attribuita la Targa della Presidenza della Repubblica Italiana per meriti artistici.

Andrea Turini affermatosi in importanti concorsi pianistici internazionali, svolge un’intensa attività concertistica in sedi prestigiose (Carnegie Hall di New York, Salle “A. Cortot” di Parigi, Auditorium Rai di Roma, Auditorium Nazionale di Madrid, Teatro Municipal “Rosalia de Castro” di La Coruna,Auditorium de Galicia di Santiago de Compostela.

È Invitato in prestigiosi festival pianistici internazionali e si esibisce in veste di solista con orchestra collaborando con direttori come L. Piovano, N.Lalov, M. Caldi, L. Alves, G. Lanzetta e G.B. Varoli, A. Du Closel. Attivo come camerista è componente dell’Agorà Piano Quartet e collabora con affermati solisti.Ha alle spalle una lunga esperienza con il Trio d’Archi di Firenze e una vasta attività in duo pianistico per oltre trent’anni condiviso con Gianluca Passerotti e successivamente Maria Grazia Petrali. Ha effettuato registrazioni per Rai Uno e Rai International, per la tv Yugoslava e della Macedonia del Nord, registrazioni radiofoniche per le reti Rai, Radio Vaticana, Radio Nacional de Espana, Radio Yugoslava; ha inciso CD con musiche di Bach, Brahms, Rachmaninoff e Ravel. Tanti i pianisti che si sono formati alla sua scuola, vincitori e premiati in concorsi nazionali e internazionali .Titolare della cattedra di pianoforte presso il Conservatorio “Gioacchino Rossini”di Pesaro, Turini è anche coordinatore del Dipartimento Strumenti a Tastiera e a Percussione e membro del Consiglio Accademico. Invitato per masterclass e corsi di interpretazione in Italia e all’estero, spesso è giurato e presidente in Concorsi Pianistici Internazionali.