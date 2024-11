Pratola Peligna: interrogazione Pd sul centro di protezione civile in località Spinelle

Pratola Peligna, 11 novembre- Il Pd di Pratola Peligna ha presentato una interrogazione per conoscere quale sia lo stato di avanzamento del progetto di realizzazione del centro di protezione civile presso l’immobile sito in località spinelle.

Il Comune a febbraio, infatti, ha concesso l’immobile in comodato d’uso gratuito all’Associazione Nazionale Alpini per essere adibito alle attività di magazzino nazionale e magazzino regionale della Sezione Abruzzi di protezione civile, polo logistico di protezione civile di riferimento in caso di calamità che colpiscano il centro – sud Italia, centro di ricerca e formazione di riferimento per il centro – sud Italia, sito per esercitazioni, prove e collaudo di materiali, mezzi e attrezzature di protezione civile.

“Ad oggi nessuno sviluppo” dichiara Mattia Tedeschi, capogruppo Pd in consiglio “per questo abbiamo depositato una interrogazione consiliare che verrà discussa nel consiglio di oggi pomeriggio. Chiediamo di conoscere lo stato dell’arte e le tempistiche per la realizzazione del progetto discusso ormai mesi fa”.