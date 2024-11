Sulmona: al via domande per rimborso testi scolastici

C’è tempo fino al 31 dicembre-

Sulmona, 5 npvembre– Gli studenti delle scuole medie e superiori residenti nel Comune di Sulmona potranno fruire di rimborso delle spese per i testi scolastici, beneficiando di fondi regionali di € 81.863,27.

Le domande finalizzate all’ottenimento del rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo per l’Anno Scolastico 2024/2025, potranno essere presentate da famiglie di cui facciano parte studenti che frequentano la scuola secondaria di primo e di secondo grado (scuole medie e istituti superiori).

L’istanza dovrà essere corredata da idonea documentazione fiscale/contabile e/o attestazione di pagamento ed elenco dei libri rilasciati dalla ditta fornitrice / punti vendita dei libri di testo, indicando la relativa spesa sostenuta per lo studente, con elenco dei libri acquistati e relativo prezzo, firmato e timbrato, rilasciato dall’esercizio di vendita, se non indicati nei documenti di spesa.

Potranno beneficiare dei rimborsi le famiglie degli studenti il cui reddito, risultante dalla documentazione I.S.E.E. regolare e in corso di validità, è pari o inferiore ad € 15.493,71.

La concessione del beneficio economico, compatibilmente con i fondi disponibili e il contributo assegnato dalla Regione per l’Anno Scolastico 2024/2025, avverrà prioritariamente in favore dei richiedenti in condizione di svantaggio economico, sulla base di graduatorie stilate in ordine crescente di reddito ISEE distinte per ogni ordine di scuola (Scuola dell’obbligo = scuola media e biennio superiori – Scuola Secondaria di 2° grado = triennio superiori).

Tutti gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza al Comune di Sulmona direttamente per il tramite dell’Ufficio Protocollo (consegna a mano o invio a mezzo posta elettronica agli indirizzi postali: protocollo@comune.sulmona.aq.it; protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it; entro e non oltre il 31 dicembre 2024, utilizzando l’apposito modulo di domanda disponibile presso la Ripartizione 1 / Servizi alla Collettività (1° Piano ex Caserma Pace), la postazione dei messi comunali (1° piano di Palazzo S. Francesco) oltre che sul sito internet del Comune www.comune.sulmona.aq.it e delle Istituzioni scolastiche.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Ripartizione 1 / Servizi alla Collettività, ai recapiti telefonici 0864-242413 oppure 0864-242402.