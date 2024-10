Sulmona: sociale, il Comune attiva due nuovi servizi a sostegno della famiglia

Sulmona, 30 ottobre Due nuovi servizi sono stati attivati per tutti i cittadini dei 17 Comuni appartenenti all’Ambito Sociale Distrettuale n.4 Peligno, programmati nel Piano per gli interventi regionali per la famiglia.

I servizi sono stati attivati dal 28 Ottobre scorso, presso la sede del Centro Famiglia, sito nell’ex Caserma Pace, in via Pansa.

I servizi sono i seguenti:

sportello di consulenza e supporto psicologico, per la gestione della sintomatologia ansiosa e depressiva; sportello di consulenza e supporto psicologico per i familiari di malati oncologici; sportello informativo sui servizi presenti sul territorio per il contrasto alla violenza di genere; sportello di consulenza legale sul diritto di famiglia o altre tematiche attinenti la famiglia.

I giorni e gli orari dei servizi sono i seguenti:

Lunedi, ore 15-18 sportello psicologo

Mercoledi ore 11-13 sportello psicologo

Giovedi ore 15-17 sportello legale

Venerdi ore 11-14 sportello psicologo

ore 10-12 sportello legale.

I cittadini possono chiedere appuntamento per la fruizione di tali servizi attraverso posta elettronica, all’indirizzo centrofamiglia@comune.sulmona.aq.it Ulteriori informazioni possono essere richieste presso gli Uffici dei Servizi alla Persona.