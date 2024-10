Sulmona: martedi’ 5 Novembre nuova seduta di Consiglio Comunale

Sulmona., 29 ottobre- Il Consiglio comunale di Sulmona è stato convocato dal Presidemte Cristiano Gerosolimo per il prossimo martedì 5 novembre alle ore 16,30. All’ordine del giorno dei lavori figurano: la omunicazione prelievi dal fondo di riserva ai sensi degli artt. 166 e 176, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;Comunicazione deliberazione Corte dei Conti n. 271/2024/VSG ;Variazione DUP( Documento Unico di Programmazione) 2024-2026 : la Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 comma 3 d.lgs 267/2000. L’Assemblea si dovrà occupare poi del Nuovo Regolamento per la concessione e gestione dei terreni comunali gravati da vincolo di uso civico ed utilizzabili per il pascolamento; dell’interrogazione riguardante la Costruzione Nuova Caserma Vigili del Fuoco e del progetto “Sulmona Musei Aperti”