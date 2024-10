Consiglio regionale, Sospiri: “Sostegno convinto a scuole e grandi eventi G7 ed Expo”

Lorenzo Sospiri Presidente dell’Assemblea regionale

L’Aquila,16 Ottobre- -“Le decisioni assunte nella seduta del Consiglio regionale investono settori strategici e rilevanti per lo sviluppo economico, culturale e sociale dell’Abruzzo”. E’ il commento del presidente Lorenzo Sospiri a margine della seduta dell’Assemblea Legislativa che si è conclusa nella serata di ieri a L’Aquila. ” Abbiamo risposto con efficacia e tempestività all’annoso problema che stanno vivendo le scuole nella nostra regione – sottolinea Sospiri – Mettiamo in campo 500mila euro che andranno a sostenere i servizi e copriranno parte degli interventi di edilizia scolastica. Permettiamo a tanti nostri ragazzi e ragazze di rientrare in classe senza doppi turni. Un intervento importante lo realizziamo a favore dell’Aeroporto d’Abruzzo, assegnando 1milione e 300 mila euro per la copertura dei servizi di funzione pubblica (pronto intervento, soccorso, logistica, etc).

Voglio segnalare, inoltre, due iniziative che sosteniamo con convinzione: il G7 dei Ministri dello Sviluppo che si terrà a Pescara nei prossimi giorni, per il quale contribuiamo con 500mila euro; la partecipazione della Regione Abruzzo all’evento Expo Osaka 2025, sostenuta con un finanziamento di 1milione e 150 mila euro. E ancora 25 mila euro per gli interventi regionali per la promozione dell’educazione alla legalità e la garanzia del diritto alla sicurezza dei cittadini, e l’integrazione degli stanziamenti per il “Microcredito per la creazione di nuove imprese femminili” e “Microcredito per i giovani”, con un importo pari a 3.600.000 euro. Infine, supportiamo le attività del Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo (Cram), importante presidio di coordinamento con i nostri migranti, con un contributo di 30mila euro”, conclude il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri