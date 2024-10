Conti spiati: Renzi, “ Meloni dossierata? Taceva su mio conto corrente pubblicato”

Roma, 13 ott. “Giorgia Meloni è l’emblema della banalità, è la donna che vive di vittimismo. Ieri ha occupato il Tg5 e ha spiegato come lei sia la donna più dossierata d’Italia perché c’è uno a Bitonto che è entrato nei conti correnti di 6.947 persone tra cui Giorgia Meloni. Hanno messo cani e porci in quell’elenco. Ci sono io, Enrico Letta… Hanno messo tutti”.Lo ha detto il leader di Iv Matteo RENZI, concludendo la quinta edizione della scuola di formazione politica Meritare l’Europa, a Gaeta.

“E’ giusto – ha osservato RENZI – mettere dei paletti, la privacy è un diritto umano. E io sono d’accordo nel dire che è vergognosa questa cosa che hanno fatto contro Meloni. Ma l’idea che sia ‘la donna più dossierata d’Italia’, lei che quando pubblicavano il mio conto corrente a rate sul ‘Fatto quotidiano’ taceva, che quando intercettavano illegalmente me e i miei amici difendeva Il Fatto. Lei, che quando hanno indagato mio cognato si è messa al posto dei pm ad accusare la mia famiglia. Lei, sulla cui famiglia stendo un velo e non utilizzo i guai veri della sua famiglia come lei fa coi guai falsi della mia famiglia. Perché io ho una onestà e una decenza che lei non ha”.