Sulmona, Coordinamento sindaci e Ordini Forensi in difesa tribunali minori

Sulmona, palazzo di Giustizia

Sulmona,11 ottobre –Questa mattina a Sulmona presso la sede del Comune si è riunito il Coordinamento dei Sindaci, dei Presidenti degli Ordini Forensi di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, per la salvaguardia dei Tribunali abruzzesi sub provinciali.

Considerato che il 31 dicembre 2025 andrà a scadere la proroga del termine di chiusura dei quattro Tribunali e che la Giustizia di prossimità va garantita a tutela dei cittadini e della efficienza complessiva del sistema giudiziario, i componenti del Coordinamento, a fronte dei plurimi impegni assunti dal Governo in carica tesi alla revisione della Geografia Giudiziaria di cui alla legge Severino del 2012, evidenziano la necessità che tali impegni, a tutt’oggi apprezzabili e apprezzati, trovino concreta attuazione normativa.

A tal fine, il Coordinamento chiede un incontro urgente con i rappresentanti del Governo, anche con la partecipazione della Regione Abruzzo, affinchè venga concretizzato l’impegno a mantenere aperti in via definitiva i quattro Tribunali abruzzesi sub provinciali, specificando le azioni attuate e quelle che si intendono attuare nell’immediato futuro.