Pietrucci (Pd) e Balassone (Gd): per il diritto allo studio e alla cultura, al fianco degli studenti di Sulmona

Sulmona,Palazzo Portoghesi

Sulmona, 5 ottobre– “Non abbiamo avuti dubbi a sposare la causa del comitato di giovani e studenti di Sulmona per ampliare gli orari di apertura della biblioteca ‘Capograssi’: quella del diritto allo studio e all’aggregazione sono battaglie fondamentali per contrastare lo spopolamento delle aree interne, per accrescere la socialità, favorire la formazione, la cultura, la crescita civile”.

“Siamo, invece – continuano i Dem – rimasti scioccati dell’indifferenza delle tre consigliere della destra della Valle Peligna. Avranno certamente modo di recuperare: si ricorda loro a tal proposito che hanno adesso un obbligo morale di sostenere la risoluzione dell’opposizione in consiglio regionale.

Una Risoluzione che chiede alla Regione Abruzzo di impegnarsi per la tutela e la rinascita delle biblioteche regionali – che da troppi anni soffrono a causa di carenza di personale, strutture inadeguate e orari d’apertura limitati – garantendo servizi più efficienti con l’assunzione di personale aggiuntivo, il miglioramento tecnologico delle dotazioni, investimenti e finanziamenti in tutto il territorio regionale.

Non farlo equivarrebbe a dar più peso per loro a dei già precari equilibri di coalizione a danno del nostro territorio. Chiamando le cose con il loro nome: un tradimento delle promesse fatte in campagna elettorale”.