Sulmona: Caserma ‘Cesare Battisti’, buone notizie. Finalmente !!

-firmata oggi la convenzione-

Sulmona,17 settembre– In data odierna il Sindaco Gianfranco Di Piero ha sottoscritto la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri che blinda il finanziamento di 1.600.000,00 milioni di euro della rigenerazione urbana, destinato alla Caserma Cesare Battisti.

La convenzione, della durata di 36 mesi, avrà decorrenza dalla data di oggi.

Con questo importante atto, il Dipartimento si impegna ad erogare il finanziamento per l’attuazione del Progetto mentre il Comune di impegna a realizzare le attività previste dal Progetto nel rispetto dei tempi indicati dal cronoprogramma e dal piano economico finanziario.

Partendo dal progetto preliminare già acquisito dal Comune, si lavorerà alacremente per arrivare, entro 6 mesi, all’approvazione da parte della Giunta del progetto esecutivo e al successivo appalto dei lavori.

Il progetto di riqualificazione dell’ex Caserma Cesare Battisti di Sulmona nasce dalla necessità di riqualificare un’area in abbandono e in disuso. La struttura, chiusa nel 2013, sarà finalmente demolita e ricostruita a beneficio di un’area molto cara alla Città di Sulmona che negli anni ha beneficiato della presenza dei militari e delle loro famiglie.

“Ringrazio gli uffici, il 3^ settore ed in particolare il Comandante della Polizia Locale e dirigente del 4^ Settore Dott. Domenico Giannetta che si è adoperato per seguire il corretto iter amministrativo e garantire l’erogazione del finanziamento. In considerazione dell’importanza dell’opera, saremo attenti nel seguire da vicino tutte le fasi del progetto per portare a termine un risultato importante e molto atteso dai cittadini di Sulmona”. Lo dichiara il Sindaco Gianfranco Di Piero