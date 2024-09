Sulmona: un libro per i nuovi nati per “ Leggere da subito.Leggere sempre”

Sulmona, 13 settembre– Ai genitori di tutti i nuovi nati residenti a Sulmona sarà distribuita una copia del libro “Leggere da subito. Leggere per sempre. ” Quaderno di istruzioni per la lettura dedicato ai genitori affinché ogni nuovo nato, crescendo, diventi un lettore gioioso e appassionato”.

La Giunta ha deliberato l’iniziativa,su proposta dell’Assessore alla Cultura, Carlo Alicandri-Ciufelli,consapevole dell’importanza e dell’alto valore sociale ed educativo della lettura, quale strumento per la crescita culturale dell’individuo e lo sviluppo socio-economico del territorio.

Al riguardo il Piano di mandato 2021-2026 indica la realizzazione di iniziative per il conseguimento della qualifica di “Città che legge” e per questa Amministrazione è fondamentale e prioritario: riconoscere l’accesso alla lettura quale diritto di tutti, rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e promuovere, attraverso la lettura, l’apprendimento permanente, allargare la base dei lettori abituali e consolidare le abitudini di lettura, creare occasioni di contatto e scambio relazionale fra i lettori, affinché i cittadini possano essere maggiormente inseriti nel tessuto culturale locale attraverso lo stimolo di nuove opere letterarie.

“In questa ottica è intenzione della nostra Città far sì che i suoi piccoli cittadini si accostino – con la partecipazione consapevole dei genitori – al libro e alla lettura sin dai primi momenti della loro vita affinché sviluppino il pensiero critico, per facilitare il conseguimento della propria autonomia e, in ultima analisi, la partecipazione attiva, poi, alla vita della nostra comunità” . Lo dichiara l’Assessore Carlo Alicandri-Ciufelli.

Nell’ambito del Progetto “Sulmo Civitas Librorum”, al quale l’Amministrazione sta lavorando, è prevista la distribuzione ai genitori di tutti i nuovi nati residenti a Sulmona il quaderno contenente consigli e istruzioni per stimolare i piccoli concittadini alla lettura, esaltandone il valore civico e il profondo significato socio-educativo, nei termini su illustrati. Il libro che verrà distribuito non importa oneri tipografici a carico del Bilancio comunale.