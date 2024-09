Sulmona: sistemazione e messa in sicurezza parcheggio Circonvall.ne orientale

Sulmona, 5 settembre- Si avviano a conclusione i lavori di messa in sicurezza e sistemazione dell’area adibita a parcheggio, nei pressi dell’ingresso di Porta Pacentrana.

L’intervento, previsto nel progetto di variante ai lavori di Sistemazione della scarpata e alveo fluviale – Via Lear, Via Fiume, Via Circonvallazione Orientale, con importo totale di 900.000,00 Euro, riguarda la sistemazione della porzione alta della scarpata posta a valle di Via Fiume. Grazie a questo intervento è stata messa in sicurezza l’intera area, mediante la realizzazione di un cordolo e la successiva posa di una rete di delimitazione, con contestuale ridefinizione delle aree parcheggio.

Un lavoro molto atteso che, oltre a garantire la sicurezza dei fruitori, pone fine alla situazione di degrado in cui versava l’ampia porzione della scarpata, divenuta, negli anni, un ricettacolo di immondizia di vario genere. Su questo particolare aspetto, si è intervenuti grazie ad una rete di recinzione che impedisce l’accesso, rappresentando un deterrente per quelle persone ostili al rispetto delle regole di educazione e civiltà. Oltre alla recinzione è stato comunque apposto un cancello di accesso, da utilizzare da parte del Comune nel caso ci fosse la necessità di accedere per interventi urgenti.

“Ringrazio l’Ing. Franco Raulli, Dirigente del 3^ Settore e il Rup Arch. Barbara D’Aprile per aver seguito questo intervento di variante con particolare cura ed attenzione; l’Amministrazione ha voluto ridare decoro ad un’area molto frequentata da cittadini e turisti, perché a ridosso di Piazza Maggiore, e da troppo tempo abbandonata al degrado”. Lo dichiara l’Assessore ai LLPP Ilenia Rico.