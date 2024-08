Sulmona, al via la riqualificazione arborea in Piazza Garibaldi

Sulmona, 28 agosto– A partire dal pomeriggio di oggi 28 agosto, avranno inizio i lavori di riqualificazione degli elementi arborei posizionati nel perimetro esterno di Piazza Garibaldi sulla base della relazione di valutazione biostatica redatta dal Dott. Filippo Fernandez.

L’intervento prevede la sostituzione di alcune alberature che costituiscono al momento un pericolo per la pubblica incolumità.

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo ha, sulla base della citata relazione, ritenuto che le opere progettate sono compatibili con i criteri di tutela definiti dalla legislazione vigente in materia di beni culturali e pertanto, per quanto di competenza, ha rilasciato la propria autorizzazione ai lavori.

Gli interventi, che prevedono il taglio dei 18 soggetti di tiglio nostrano e la rimozione dell’apparato radicale, sono necessari per prevenire il rischio di caduta in quanto gli alberi sono stati descritti come secchi e senza possibilità di ripresa.

Naturalmente ogni albero espiantato sarà sostituito con analoga essenza arborea secondo il criterio del “com’era, dov’era” al fine di ricostituire l’immagine consueta della nostra Piazza.

Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e ci si scusa per eventuali disagi temporanei causati dagli interventi necessari ed urgenti ad eliminare il pericolo in atto anche in relazione a possibili eventi metereologici avversi.