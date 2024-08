FdI: Rampelli, non credo al complotto dei Pm contro Arianna 

Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, non crede alla teoria del complotto giudiziario contro Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio. “No, perche’ ho molto rispetto della magistratura, come tutta la destra. Sarebbe inquietante se fosse vero che c’e’ un’indagine su di lei solo per colpire il presidente del Consiglio”, dice l’esponente di FdI in un’intervista a la Repubblica. E sui suoi rapporti con Giorgia Meloni, che per alcuni non sarebbero piu’ felici come un tempo, aggiunge: “Leggenda alimentata dal fatto che non sono ministro, ma non penso di aver bisogno di esserlo per contare qualcosa in un partito che ho inventato. La storia di Rampelli capo dell’opposizione interna e’ una balla siderale. Sono il fondatore della comunita’ politica e umana che ha costruito, ben prima di Fiuggi, la svolta dalla quale la stessa premier proviene e che ha reso possibile la fondazione di FdI. Non posso oppormi a me stesso”, conclude