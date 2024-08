 Bugnara, presentata in Consiglio regionale la 18^ edizione di Romantica

Un momento della conferenza stampa di presentazione della 18^ edizione di ‘Romantica’ questa mattina in Consiglio regionale

L’Aquila, 6 agosto- La 18a edizione di ‘Romantica’, festival internazionale di arte floreale, si terrà a Bugnara, L’Aquila, il prossimo 10 agosto dalle ore 21.30. I dettagli dell’edizione 2024 sono stati illustrati questa mattina, nella sede del Consiglio regionale, nel corso di una conferenza alla quale hanno partecipato l’assessore alla Cultura, Roberto Santangelo, la consigliera regionale, Antonietta La Porta, la vicepresidente del Consiglio regionale, Marianna Scoccia, il sindaco di Bugnara, Domenico Taglieri.

L’iniziativa si rinnova annualmente ed è divenuta un riferimento importante nel panorama florivivaistico internazionale, richiamando nel piccolo centro peligno, censito tra i Borghi più Belli d’Italia, migliaia di visitatori, turisti e curiosi. La creatività dei fioristi provenienti da tutt’Europa si esprimerà nelle vie del paese tra scenografie vegetali, urban land art, stand gastronomici, iniziative culturali e intrattenimento, con il concerto di Roy Paci & Aretuska e DJ set fino all’alba.

Anche per questa edizione sono annunciate numerose delegazioni italiane e straniere, in particolar modo dal Belgio, Olanda, Spagna, Svezia, Croazia, Slovenia, Ucraina e Cina. “Ogni delegazione adotta un vicolo e il paese si trasforma. – ha spiegato il sindaco Taglieri – La presenza nel nostro comune di una Scuola di Commercio che opera nel settore dell’Arte Floreale e del Florovivaismo, la European Athenaeum of Floral Art, EAFA, rappresenta un’eccellenza nel settore e vorremmo fosse riconosciuto il titolo di fiorista”, ha aggiunto il primo cittadino. “Raccogliamo la sfida per inserire nel catalogo delle professioni quella del fiorista – ha proseguito l’assessore Santangelo, con delega, tra le altre, alla formazione professionale – da settembre ci adopereremo per far nascere un artigianato che valorizza l’intero sistema abruzzese”.

“Eventi come ‘Romantica’ incentivano il turismo e rafforzano il senso di comunità. – ha aggiunto la consigliera La Porta – Siamo a fianco del sindaco per celebrare l’arte e la bellezza”. “Siamo vicini di casa” ha concluso la consigliera Scoccia, che è anche sindaco di Prezza, “complimenti al paese e a una comunità florida che ha voglia di fare dando lustro alla Valle Peligna”.

In concomitanza con “Romantica”, giorno 9 agosto alle ore 21.30, nella piazza SS. Rosario a Bugnara si terrà il terzo appuntamento della rassegna letteraria “Libri sotto le stelle” 2024 promossa dal Centro Studi e Ricerche “Nino Ruscitti”. Saranno ospiti Omar Pedrini e Federico Scarioni per la presentazione della nuova edizione di “Cane Sciolto” (Senza Vento edizioni). Il volume racconta la storia di Omar Pedrini, artista bresciano, leader dei Timoria per quasi 20 anni, poi cantante solista, poeta, showman, autore e conduttore TV, artista trasversale, attore e docente universitario.