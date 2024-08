Sulmona:ora IV  sollecita al sindaco   obettivi precisi e cambio di passo

Chiesto anche una verifica politica entro il mese di settembre e un tavolo politico per il controllo dell’attività-

Sulmona, 1 agosto-A poco più di due anni dalle prossime elezioni ammnistrative è necessario fissare obiettivi programmatici che caratterizzino l’amministrazione comunale sino al termine del mandato – questa è la richiesta che Italia Viva ha avanzato al Sindaco durante l’incontro tenutosi presso la casa comunale –

A tal fine i temi su cui si impone un cambio di passo, rendendo chiara la linea programmatica dell’amministrazione, sono l’urbanistica, le attività produttive ed il COGESA, in relazione ai quali le azioni da porre in essere sono state indicate in un documento scritto, consegnato al Sindaco nei giorni addietro.

La delegazione di Italia Viva ha chiesto l’indizione di una verifica di maggioranza entro il mese di Settembre e l’istituzione di un tavolo politico che periodicamente verifichi lo stato dell’opera dell’azione ammnistrativa rispetto agli obiettivi indicati. Bisogna proporre un’idea di città cui lavorare con dedizione nei prossimi anni ed uscire dalle condizioni lacunose dettate dalla gestione dell’ordinario, in cui si creano delle condizioni di contrasto, quali quelle che hanno condotto alle dimissioni dell’Assessore Andrea Ramunno, cui Italia Viva rivolge la propria gratitudine per il lavoro svolto e rinnova l’invito a tornare sui suoi passi, affinchè continui a contribuire, con la sua passione, all’amministrazione di Sulmona. Non è in discussione il sostegno di Italia Viva alla maggioranza ma la necessità di fare un salto di qualità nell’interesse di Sulmona.