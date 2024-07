Sulmona: il sindaco firma decreto per ultimi lavori nella sede storica del Liceo Classico

Sulmona,piazza XX Settembre con la sede del Liceo Classico

Sulmona, 31 luglio-Il Sindaco Gianfranco Di Piero, in qualità di Commissario Straordinario per l’Edilizia scolastica, ha firmato questa mattina il decreto di affidamento dei lavori all’ATI Salvatore & Di Meo Costruzioni e Appalti S.r.l. – MEG Costruzioni S.r.l., per la realizzazione delle opere di adeguamento impiantistiche e antincendio nella storica sede del Liceo Classico Ovidio, al fine di rendere agibile l’edificio al termine dei lavori di adeguamento sismico.

L’importo dei lavori è di € 1.548.001,49, con contributo della Provincia dell’Aquila, per le proprie competenze in materia di istruzione scolastica superiore. Con questo atto il Sindaco dà via libera all’ultima fase dei lavori nell’edificio di Piazza XX Settembre, avviando a soluzione l’annosa vicenda del Liceo Classico, che finalmente potrà tornare nella sua sede storica, dopo che i suoi allievi, in seguito agli eventi sismici del 2009, sono stati ospitati in altre strutture scolastiche cittadine.

“La soluzione ormai prossima della lunga vicenda del Liceo Classico è stata obiettivo di questa Amministrazione fin dal suo insediamento. Tale importante traguardo è stato perseguito con costante attenzione e assiduo impegno, per restituire alla Città, non solo ad allievi e insegnanti del Liceo, un edificio di notevole rilevanza storica, parte integrante del patrimonio culturale cittadino”. Lo ha dichiarato il Sindaco Gianfranco Di Piero.