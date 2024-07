Renzi, non c’è possibilità di allearsi con questa destra

Sulmona, 5 luglio- “Non c’è alcuna possibilità di accordarsi con questa destra, una destra al governo molto attenta all’immagine, alla comunicazione social e poco alla sostanza. Dopo due anni le tasse sono diminuite? No, nei prossimi mesi Giorgetti dovrà fare una manovra per rispettare le regole del Patto di Stabilità.

Ci accingiamo a fare una manovra, che non dico sarà di lacrime e sangue, ma non di abbassamento di tasse, è più facile che si alzino. Noi non possiamo minimamente discutere nemmeno sotto il profilo economico”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi a Rai Radio1.