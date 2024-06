La politica che fa bene al nostro territorio

Sulmona, 26 giugno– A seguito della segnalazione del Sindaco di Pratola Peligna, Antonella Di Nino sulla necessità di estendere l’operatività della postazione118 da 12 ore attuali a 24 ore, la consigliera Marianna Scoccia, si è prontamente attivata, d’intesa con me Maria Assunta Rossi e Antonietta La Porta, consultando i vertici della Asl 1 per verificare l’attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 589 del 18.09.2023 che riordina l’assetto delle postazioni territoriali Grazie a questo intervento abbiamo ottenuto rassicurazioni dalla direzione Asl: stanno predisponendo gli atti per un avviso pubblico e l’attivazione del servizio h.24 entro fine anno.

Una buona notizia per i cittadini, che vedranno migliorato un servizio essenziale per gli operatori sanitari dell’Ospedale di Sulmona, che beneficeranno di una riduzione degli accessi quotidiani. Lo riferisce oggi la Consigliera Maria Assunta Rossi sulla sua pagina facebook e la notizia non puo’ che far piacere all’intera comunità peligna. E’ la dimostrazione piu’ chiara che la politica, oggi piu’ di ieri, va praticata in questo modo nel segno dell’unità e della solidarietà che sono elementi essenziali per operare per il bene del territorio