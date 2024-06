Polizia Locale, domani  a Sulmona giornata di studio e  Formazione

Nell’Auditorium dell’Annunziata ( ore 9,0)

Sulmona, 27 giugno– Domani 28 Giugno , alle ore 9, nell’Auditorium del Complesso della Santissima Annunziata, si terrà una giornata di studio gratuita organizzata dalla Polizia Locale di Sulmona in collaborazione con INFOPOL s.r.l. e l’Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia.

Gli Operatori della Polizia Locale iscritti sono ben 150, provenienti non solo dall’Abruzzo ma anche dalla Campania, dal Molise, dalla Basilicata e dal Lazio, segno del grande lavoro fatto e soprattutto segno della candidatura di Sulmona come centro per la formazione della Polizia Locale.

Il Dirigente e Comandante della Polizia Locale Domenico Giannetta, a cui spetterà l’intervento di apertura dei lavori, è entusiasta anche perché i temi trattati sono di interesse attuale, partendo dalla legge di riforma ad opera del Presidente Nazionale Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia, Ivano Leo, per poi giungere all’analisi delle del Codice della Strada da parte del Comandante della Polizia Locale di Gambettola, Maurizio Marchi.La parte formativa è curata dalla Infopol s.r.l., società di rilievo nazionale, che si occupa di percorsi formativi specifici per la Polizia Locale grazie alla professionalità dei formatori e soprattutto grazie alla certificazione del percorso formativo che è valido ai fini della progressione della carriera.

L’evento vede la presenza di 12 aziende del settore sicurezza al fine di condividere le esperienze e soprattutto illustrare le novità tecnologiche a supporto degli enti locali.Il Sindaco, Gianfranco Di Piero, porterà i saluti della Città a quanti hanno deciso di formarsi e fermarsi a Sulmona, terra di Ovidio e di Celestino V dove la storia del passato si intreccia con il presente per la costruzione del futuro.

“La vera sfida della Pubblica Amministrazione è creare valore pubblico attraverso la formazione, solo investendo in modo strutturato sul capitale umano e dando la giusta importanza alla formazione si potrà essere in grado di rafforzare le competenze individuali per rimanere in linea con gli standard internazionali del Codice Etico di Polizia, per migliorare la qualità di vita dei cittadini rendendo efficienti ed efficaci i servizi ad essi destinati e generando le condizioni per lo sviluppo sostenibile”. Lo dichiara il Comandante Domenico Giannetta.