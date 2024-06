Sulmona: Palazzo Portoghesi, nuove sollecitazioni alla Regione

Sulmona, 25 giugno-Nel pomeriggio. Di oggi si è riunita anche V Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”. I Commissari hanno votato all’unanimità la risoluzione Verrecchia, D’Addazio, Marilena Rossi, che chiede la velocizzazione dell’approvazione del DDL S.818 sulle “Disposizioni per l’aggiornamento dell’elenco delle malattie e condizioni croniche e invalidanti”. Votata a maggioranza, invece, la risoluzione a firma Verrecchia, Scoccia e M. Assunta Rossi, che impegna il Presidente di Regione ed il Governo regionale ad attivare e sostenere ogni iniziativa necessaria a risolvere i problemi strutturali di Palazzo Portoghesi, in Piazza Venezuela a Sulmona. La Commissione ha iniziato l’esame del progetto di legge, “Riconoscimento e celebrazione manifestazione ‘Marsicaland'”. Ad inizio seduta è stato ascoltato il direttore generale della Asl di Pescara, Vero Michitelli, in merito alla situazione economica e finanziaria dell’Azienda. Sono state rinviate le altre due risoluzioni all’ordine del giorno per assenza dei proponenti.