Sulmona: Idv,ma se la politica si sveglia solo quando fa.. comodo

Ironica e pungente strigliata a quei sindaci che si lamentano solo ora. Apprezzamento invece per quanto fatto da quello di Sulmona

Sulmona, 22 giugno-Pensavamo di aver visto di tutto ma Sindaci che chiedono chiarezza sul loro operato davvero mai. Gli stessi che per anni hanno avallato gestioni clientelari, consentendo di ridurre una società pubblica a strumento per campagne elettorali, oggi chiedono chiarezza! Hanno consentito che venisse seppellita sotto il Morrone ed a prezzi irrisori spazzatura proveniente da ogni dove, ed oggi si preoccupano della salute dei cittadini.

Da parte nostra ringraziamo il Sindaco di Sulmona per aver alzato il velo su un tema delicatissimo e chiediamo uno sforzo in più sui rifiuti: si affronti con coraggio la possibilità di gestire con tecniche nuove lo smaltimento dei rifiuti, facendone una occasione di ricchezza per il nostro territorio. A prescindere dagli esiti degli ulteriori accertamenti, è inevitabile che i rifiuti sotterrati negli anni possano diventare una bomba ecologica.

Italia Viva Sulmona