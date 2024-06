Pacentro:  con la salute dei cittadini non si scherza

E’ quanto sostiene il gruppo” Unione e futuro per Pacentro” intervenendo nelle polemiche sulla vicenda della discarica di ‘Noce Mattei’

Pacentro, 22 giugno– Ci dispiace dare una delusione ai rinnovati, perchè il primo indirizzo, e non atto esterno, di questa Amministrazione è finalizzato al ripristino del c.d. ristoro ambientale, contributo dovuto ai comuni interessati (Sulmona e Pacentro) in relazione a quanto disposto dalle L.R. nn.83/2000 e 45/2007 art.60. E’ quanto sostiene in una nota il gruppo ” Unione e futuro per Pacentro

“La questione discarica e le implicazioni che ne derivano- si legge nella nota- saranno oggetto di massima attenzione da parte di questa amministrazione, a tutela della salute dell’intera comunità della Valle peligna. Strumentalizzare politicamente un problema annoso com’è quello della discarica di Noce Mattei è un comportamento patetico e spavaldo. Con la salute dei cittadini non si gioca!

E le continuate illazioni su nostri presunti coinvolgimenti in dinamiche politiche locali sotterranee non sono che lo specchio di una coscienza poco limpida da parte dell’opposizione, che rivolge ora a noi accuse incomprensibili, al termine di un loro decennio di amministrazione e azione in COGESA. La nostra – conclude il documento-non è strategia politica come quella fallimentare da loro posta in essere, ma un’azione mirata al ripristino del ristoro ambientale che spetta ai Pacentrani e all’intera Valle peligna, a tutela della salute di tutti! “