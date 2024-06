M5s:Conte, la sconfitta e’ mia ma resto il leader

Sulmona, 17 giugno– A una settimana dalla sconfitta elettorale, Giuseppe Contesostiene in una intervista al “Fatto Quotidiano” che a contare sono sempre e innanzitutto identita’ e prospettive: “Noi 5Stelle non saremo mai un partito tradizionale, uno di quelli che costruisce apparati di potere e fa di tutto per continuare a gestirli. Se perdessimo la nostra forza innovatrice, sarebbe meglio estinguerci, anzi biodegradarci, come dissero a suo tempo i suoi fondatori. Ma ad oggi non vedo affatto questo rischio”. Subito dopo le Europee l’ex premier ha ventilato di “farsi da parte”, anche durante l’assemblea con i parlamentari del M5s: “E’ stato un atto di responsabilita’ per aprire una seria riflessione interna, non dando nulla per scontato, neppure la mia leadership. Ne e’ nata una discussione molto schietta, sia in assemblea con gli eletti che in Consiglio nazionale, con un forte approccio costruttivo. Ho avvertito la forza propulsiva di cui parlavo, non e’ nel nostro Dna vivacchiare”.

Resta, insomma: “Nessuno, tra tutti quelli intervenuti, ha posto il tema della mia leadership. Ma la mia guida e’ funzionale a un progetto, per cui torneremo a discutere di questo nella Costituente. Sara’ l’occasione per riaffermare la nostra identita’, e definire temi e obiettivi di medio e lungo periodo. Nel momento in cui non fossi piu’ utile al progetto, mi farei da parte, sempre pronto a dare il mio contributo al M5s”. Molti parlamentari hanno elencato errori, dalle liste deboli all’eccessivo accentramento: “Mi assumo tutta la responsabilita’ del risultato, per non aver mobilitato i cittadini convincendoli dell’importanza di rinnovarci la fiducia. I cittadini hanno sempre ragione, ma non ha senso dire che abbiamo sbagliato temi che hanno radici profonde nei nostri principi e nei nostri valori, che per noi non sono derogabili. Abbiamo casomai sbagliato nel declinarli e comunicarli”