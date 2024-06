Domani a Corfinio, la città invisibile. Ricerche archeologiche per lo sviluppo territoriale

Corfinio,14 giugno- Si svolgerà domani, sabato 15 giugno, alle ore 10:00, presso la sala del Museo Civico Archeologico “Antonio De Nino” il convegno sul tema” Ricerche archeologiche a Corfinio”a cura dell’Università del Salento, della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo e del Comune di Corfinio

.Interverranno per i saluti istituzionali: il Sindaco di Corfinio R. Contestabile, Il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di L’Aquila e Teramo C. Collettini, il Rettore dell’Università degli Studi di l’Aquila E. Alesse e il Rettore dell’Università del Salento F. Pollice;il coordinamento dei lavori è affidato al Vicesindaco di Corfinio F. Di Nisio, con i relatori: E. Cagiano de Azevedo “Le giornate Europee dell’Archeologia in Abruzzo”;F. Spadolini “Archeologia preventiva e attività di tutela della Sabab Aq Te. Aggiornamenti da Corfinio”;G. Tagliamonte “Una inedita iscrizione funeraria da Corfinio”; G. Ceraudo, G. Ciccone, C. Mendicino “Corfinium, alla scoperta di una città invisibile: indagini non invasive integrate per la ricostruzione della forma urbis”; M.C. Somma, S. Antonelli, V. La Salvia “Lo sviluppo insediativo di Corfinio dal Municipio romano al complesso valvense”; M. Valenti “Il Teatro di Corfinio nel contesto degli antichi edifici da spettacolo della Regio IV”; C. Casolino “Longobardi a Corfinio: i dati archeologici”.