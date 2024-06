Forza Italia Abruzzo: nuove nomine dei responsabili Dipartimenti. Taglieri alla cultura

Sulmona 13 giugno – “Sono lieto di annunciare le nomine di Paolo Federico e Luisa Taglieri a responsabili regionali di Dipartimento.” Lo scrive in una nota il segretario regionale di Forza Italia, on. Nazario Pagano.“Paolo Federico, che vanta un’esperienza ultradecennale come sindaco di Navelli, carica che ricopre dal 1999 e che riveste ancora oggi, è stato nominato responsabile del settore Dipartimenti di Forza Italia Abruzzo. Luisa Taglieri, già vicesindaco e assessore ai grandi eventi del Comune di Sulmona, dove ricoprì anche l’incarico di responsabile dell’organizzazione per Expo 2015, assume l’incarico di responsabile regionale del Dipartimento Cultura.” “A seguito di queste nomine” – aggiunge l’on. Pagano – “Federico e Taglieri saranno chiamati a partecipare attivamente alle prossime riunioni del Comitato regionale di Forza Italia Abruzzo. La loro esperienza e dedizione rappresentano un grande valore aggiunto per Forza Italia Abruzzo. Sono certo che sapranno portare avanti con competenza e passione il lavoro nei rispettivi dipartimenti, contribuendo in modo significativo allo sviluppo e alla valorizzazione del nostro territorio. A loro rivolgo i migliori auguri di buon lavoro.”

“Accolgo con grande entusiasmo la mia nomina a Responsabile Regionale Dipartimento Cultura di Forza Italia” –afferma Luisa Taglieri- “fiduciosa che esprimerò al meglio il mio impegno per traghettare attraverso Forza Italia la cultura abruzzese ai massimi livelli confrontandomi con i responsabili e operatori culturali del territorio. Ringrazio il Presidente Nazario Pagano, il Coordinatore Provinciale Gabriele De Angelis e l’On.le Antonio Cattaneo per la fiducia accordatami”.