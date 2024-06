Sulmona: convegno il prossimo 28 giugno organizzato dalla Polizia Locale

Al centro dei lavori le modifiche al Codice della strada ed il controllo del territorio

Sulmona, 12 giugno- La Polizia Locale di Sulmona ha programmato una giornata di formazione sulle recenti novità del Codice della Strada che rientra tra le principali attività di controllo del territorio.

L’evento, in programma per il prossimo 28 giugno 2024, vede la partecipazione dell’Associazione Nazionale di Polizia Locale per una riflessione su un altro tema caldo che è quello della riforma dell’ordinamento del settore.

La parte formativa è curata dalla Infopol s.r.l., società di rilievo nazionale, che si occupa di percorsi formativi specifici per la Polizia Locale grazie alla professionalità dei formatori, agli strumenti e alle piattaforme utilizzate, nonché alla precisione, puntualità e dinamicità dell’organizzazione di giornate di formazione gratuita.

Il programma dell’evento, che ha come location l’Auditorium del Complesso della Santissima Annunziata nel centro storico della nostra città, prevede i saluti del Sindaco della Città di Sulmona, Gianfranco Di Piero, l’intervento di apertura dei lavori del Dirigente / Comandante della Polizia Locale di Sulmona, Domenico Giannetta, un approfondimento sulla riforma della Polizia Locale ad opera del Presidente Nazionale Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia, Ivano Leo, e l’approfondimento sulle novità del Codice della Strada da parte del Comandante della Polizia Locale di Gambettola, Maurizio Marchi.

L’evento vede la presenza di numerose aziende del settore sicurezza al fine di condividere le esperienze e soprattutto illustrare le novità tecnologiche a supporto degli enti locali. Il giusto mix tra sapere e saper fare rende questa giornata di studio particolarmente interessante.