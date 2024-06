Elezioni Pacentro/2: il messaggio alla cittadinanza del neo sindaco Giuseppe Silvestri

Pacentro, 11 giugno–Carissime pacentrane e carissimi pacentrani, la vostra calorosa fiducia ci riempie di quell’orgoglio con cui, insieme al vostro supporto, siamo convinti che riusciremo a vincere le importanti sfide che ci attendono. Intendiamo anzitutto dirvi GRAZIE, di vero cuore; per me e per i candidati consiglieri di Unione e Futuro per Pacentro, questa campagna elettorale è stata un’esperienza entusiasmante, resa ancora più eccitante dalla convinta partecipazione della collettività.

Il Vostro calore ci ha letteralmente avvolti e siamo certi che non disperderemo queste energie positive, ma sapremo convogliarle insieme, per trarne linfa di sviluppo per il nostro stupendo paese. Ci attiveremo affinché tutta la comunità possa confrontarsi su idee e progetti per avere cura tutti insieme del borgo che amiamo.

A tutti i miei candidati consiglieri, voglio dire che è stato un onore , per me, conoscere così da vicino ed apprezzare le grandi qualità di ciascunodiVoi.Sappiate che,a prescindere dall’esito individuale,il nostro gruppo continuerà compatto la sua missione solo ed esclusivamente nell’interesse della comunità e del luogo del cuore di ognuno di noi. Vi abbraccio tutti con appassionata stima.

Giuseppe Silvestri