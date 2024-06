Elezioni europee: tutto pronto, apertura dei seggi alle ore 15

Sulmona, 8 giugno-. Tutto pronto anche in Abruzzo dove alle 15 in punto apriranno i seggi elettorali per le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

La nostra regione è inserita nel collegio meridionale che comprende oltre all’Abruzzo anche le regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Molise.

Si puo’ votare oggi dalle 15 alle 23 e domani dalle 7 alle 23. Subito dopo inizierà lo spoglio

Alle elezioni potranno partecipare tutti i cittadini europei maggiorenni residenti in Italia, e tutti gli italiani maggiorenni residenti all’estero. Si applica una legge elettorale proporzionale, che quindi assegnerà i seggi a ciascuna lista in base alla quantità di voti ottenuta, senza valorizzare le alleanze o le coalizioni. Infatti, ciascun partito correrà separatamente: le forze del centrodestra non saranno coalizzate tra loro, e lo stesso vale per le attuali opposizioni.

Sulla scheda elettorale si potranno indicare fino a tre preferenze per i candidati della lista scelta, purché siano di sesso diverso. Ovvero non si possono votare tre uomini, o tre donne.

Stabiliti i numeri degli eletti per ogni lista e circoscrizione diventa eurodeputato chi ha più preferenze in termini assoluti.