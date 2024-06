Migranti: Renzi, Meloni regala 850 mln all’Albania, assurdo

SULMONA-“Un consiglio a Giorgia Meloni? Non buttare 850 milioni di euro da regalare all’Albania per i migranti. No, non ha senso”. Lo dice l’ex premier e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in una intervista a Il Messaggero. “Mandiamo i ragazzi a lavorare, se sono in grado di farlo. E affermiamo il principio, semplice ma necessario, di legge e ordine. Chi vuole rispettare le regole e lavorare e’ il benvenuto”, aggiunge Renzi. “Chi delinque paga. Invece Meloni ha uno sguardo ideologico: regala soldi all’Albania. Ma che assurdita’! Quegli 850 milioni di euro dovrebbero essere dati alla sanita’ italiana, a cominciare da infermieri e medici”. E conclude: “Questo Governo dopo due anni non ha fatto nulla se non dichiarazioni e annunci. La Meloni e i suoi ministri compreso il mio amico Nordio, purtroppo hanno scambiato Twitter per la Gazzetta Ufficiale. Loro pensano che basti un post e tutto e’ risolto. Ma i post non hanno forza di legge e spero che prima o poi anche il Governo lo capisca. Servono riforme davvero, non annunci elettorali. Ieri la separazione delle carriere, oggi le liste d’attesa, domani chissa’ cosa”