C’era una volta  la bella politica

Sulmona, 3 giugno- Da qualche parte abbiamo letto che si è dimesso il Segretario del Circolo di Sulmona del Pd Franco Casciani ex Vice Sindaco della città dimostrando, ancora una volta, che la storia di questa formazione politica è stata spesso chiacchierata perché oltre a muoversi male con iniziative, progetti e silenzi imbarazzanti ha “ comunicato”… peggio.

Tant’è che da molto mesi il Pd in questa città non è stato piu’ percepito quasi fosse diventato un partito “ fantasma” confondendo spesso il ruolo politico dei suoi rapprentantanti con quello istituzionale come la vicenda del vice sindaco-Segretario politico che ha creato imbarazzi ad iscritti e simpatizzanti ha dimostrato. Aver annunciato questa decisione a pochi giorni dal voto per le europee sta a dimostrare ancora il grande intuito strategico di un modo di fare politica che non trova precedenti a Sulmona che vanta una storia politica lunga e prestigiosa.

Ancora piu’ imbarazzanti sono apparsi i comportamenti dei dirigenti provinciali e regionali che di questa città e di questo territorio si sono occupati poco( da quello che hanno raccontato i giornali) e se si esclude l’attivismo dei giovani di Pratola non ci pare di percepire segnali interessanti sul piano organizzativo e di presenza politica sul territorio.Per carità ognuno è libero di scegliere la strada migliore per la propria formazione e ma voler apparire come fenomeni ,soprattto da queste parti, ci sembra davvero troppo. Buona giornata a tutti

Asterix