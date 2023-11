L’evento si svolgerà nell’Aula Falcone e Borsellino dell’ITI “L. Da Vinci” a Pratola Peligna

Sulmona, 14 novembre– Il Pmi Day, dal 2010, è la giornata che Confindustria ha pensato ed istituzionalizzato per i nostri giovani, per diffondere consapevolezza sulle realtà produttive del territorio e sulle opportunità lavorative e professionali e che vede ogni anno le piccole e medie imprese associate a Confindustria aprire le porte ai giovani per visite guidate e incontri. Il PMI DAY si svolge in Italia e all’estero e coinvolge centinaia di imprese e migliaia di partecipanti.

Il tema di questa edizione è la Libertà in tutti i suoi aspetti: Libertà come valore fondante, e, nello specifico libertà come stimolo per la ricerca, l’innovazione e la crescita economica della nostra comunità e del nostro Paese, ma soprattutto per i nostri giovani perché possano costruire il loro futuro, sviluppando e valorizzando risorse, autorealizzandosi ed impegnandosi nel sociale per il bene della collettività.

L’iniziativa ha ricevuto i patrocini del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell’Istruzione e del Merito e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed è inserita nella Settimana della Cultura d’Impresa organizzata da Confindustria e nella Settimana europea delle PMI promossa dalla Commissione Europea.

Il Polo Scientifico tecnologico “Fermi” ha progettato un evento formativo ed informativo per i suoi studenti di quarta e di quinta, che dovranno a breve intraprendere scelte di vita importanti e decisive per il loro futuro.

L’evento si svolgerà nell’Aula Falcone e Borsellino dell’ITI “L. Da Vinci” e, dopo i saluti istituzionali della Dirigente scolastica Luigina D’Amico, del Sindaco di Pratola Antonella Di Nino e del Presidente del Comitato piccole Industrie L’Aquila Dott. Guido Arista, seguiranno le testimonianze di esponenti delle aziende più rappresentative del nostro territorio, che attiveranno percorsi di dibattito e di interazione con i nostri studenti.

L’evento sarà trasmesso in streaming a tutti gli studenti del Polo Scientifico tecnologico “Fermi”.