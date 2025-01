AltoSangroSkipass, piste Roccaraso in condizioni eccellenti con 29 impianti 

Roccaraso, 29 gennaio– “Desideriamo mettere in evidenza che il nostro comprensorio sciistico, che si estende tra i Comuni di Roccaraso, Rivisondoli, Barrea e Pescasseroli, vanta ben 29 impianti e oltre 100 km di piste. Un vero orgoglio non solo per l’Abruzzo, ma per tutta l’Italia”. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta i gestori del comprensorio sciistico AltoSangroSkipass, in seguito al boom di turismo che si e’ verificato in questi giorni a Roccaraso.

“Le recenti discussioni mediatiche sull’overtourism – hanno proseguito – riguardano solo i visitatori non sciatori, che hanno frequentato il paese e non rispecchiano la realta’ del nostro comprensorio. Grazie ai suoi numerosi alberghi, bar, ristoranti, scuole di sci e diverse attivita’, il territorio si presenta come un luogo vivace e ospitale, valorizzato ulteriormente dall’eccellenza delle sue piste e dei suoi impianti”.

“Roccaraso e’, e rimane, una meta di prestigio. Le nostre piste sciistiche sono in condizioni eccellenti, pronte ad accogliere sciatori e appassionati di sport invernali da ogni angolo d’Italia e del mondo. Seguendo una visione orientata al futuro, ci impegniamo a promuovere un turismo sostenibile che rispetti l’ambiente e valorizzi il patrimonio naturale che rende Roccaraso e il comprensorio AltoSangroSkipass una destinazione di eccellenza. Roccaraso – hanno sottolineato – e’ un esempio concreto di come il turismo possa integrarsi armoniosamente con la tutela dell’ambiente grazie anche ai numerosi servizi offerti”. In conclusione “invitiamo tutti a vivere insieme a noi questa straordinaria stagione invernale, godendo delle meraviglie delle nostre montagne e contribuendo alla valorizzazione sostenibile di un territorio unico e accogliente”.