Tribunali minori, Carcere di Sulmona e Corte dei conti – Di Girolamo (M5S): “L’Abruzzo rischia di restare senza Giustizia”

La sen. Gabriella Di Girolamo (M5S) durante un intervento in Aula

Sulmona, 21 gennaio-In queste settimane stiamo assistendo con preoccupazione e un velo di curiosità alle azioni messe in campo da questo governo e da questa maggioranza nei confronti della nostra regione. Preoccupazione, perché le notizie che riguardano la nostra terra sono allarmanti; curiosità, perché ci chiediamo quale sarà la prossima promessa che questi signori eviteranno abilmente di mantenere.

Le questioni sul tavolo sono diverse ma quelle salienti, negli ultimi giorni, riguardano sotto diversi profili la giustizia.

Giovedì arriverà la risposta del governo alla mia interrogazione – l’ennesima – sul carcere di Sulmona, struttura al collasso che resta operativa solo grazie all’encomiabile impegno della Polizia penitenziaria. Vedremo cosa dirà il governo, certo non è più il tempo dei “valuteremo e vi faremo sapere”. Resto tuttavia ottimista per il semplice motivo che, per come stanno le cose in quella casa di reclusione, una soluzione appare improcrastinabile. Lo scrive questa sera la sen. Gabriella Di Girolamo (M5S)

“C’è poi l’altro versante, quello della nota questione dei tribunali di Avezzano-Sulmona-Lanciano-Vasto. Per bocca di sottosegretari e parlamentari di maggioranza – aggiunge Di Girolamo- il governo promette una soluzione definitiva con un provvedimento “in via di approvazione” in Consiglio dei ministri.

Il fatto è che questo provvedimento è “in via di approvazione” da più di un anno e la promessa, anche in questo caso, stenta a trasformarsi in atto concreto. “State tranquilli”, dicono dalla maggioranza per giustificarsi di non aver inserito la proroga dei tribunali nel decreto-legge Milleproroghe. Sarà, ma nell’attesa, e visto che ritengo ci sia poco da fidarsi, ho predisposto e depositato un emendamento al decreto-legge Milleproroghe per assicurare ai tribunali minori abruzzesi di continuare ad essere operativi. In questo caso, ai parlamentari di maggioranza dico “stiamo tutti un po’ più tranquilli e votate la mia proposta”, nell’interesse dei nostri tribunali, e anche perché c’è da tener conto dei tempi di approvazione del più volte annunciato provvedimento. Voteranno la mia proposta in Commissione? Non lo so…

C’è infine l’ultimo regalo confezionato per l’Abruzzo da questa maggioranza: la soppressione della sede della Corte dei conti de l’Aquila e il suo accorpamento con quella della macroarea di Napoli.

La proposta è contenuta in un emendamento dei relatori al disegno di legge di riforma della Corte dei conti presentato alla Camera dall’on. Foti (FdI).L’eventuale soppressione rappresenterebbe un ulteriore smacco per il nostro territorio, oltre ad essere in contrasto con lo spirito del dettato costituzionale sulla Corte dei conti.

Leggo con sorpresa della mobilitazione delle forze politiche abruzzesi di maggioranza, Marsilio in testa, contro questa scelta sciagurata. Lo sanno, vero, che l’accorpamento è stato proposto da una deputata di Fratelli d’Italia e da uno di Forza Italia? Certo che lo sanno, fanno solo finta di non sapere.

Come Movimento 5 Stelle- conclude la senatrice sulmonese– ci batteremo contro questa e altre decisioni scellerate che stanno mortificando il territorio abruzzese, che rischia di restare senza giustizia. Non è una battuta, ma un’amara constatazione che spero possa essere velocemente smentita dai fatti.”