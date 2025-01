Sci, doppio successo di Del Principe nella Coppa Italia Master

Allo sciatore di Pescasseroli i due giganti di Roccaraso

Roccaraso,21 gennaio – Dal Veneto alla Calabria, dal Piemonte alla Campania, sono stati oltre 150 gli sciatori che hanno preso parte alla seconda tappa della Coppa Italia Master disputata a Roccaraso. Sulla “Pallottieri” si sono disputati due slalom e due giganti organizzati dallo S.C. CZERO6. Splendido l’exploit firmato dall’abruzzese Nicola Del Principe che nella categoria Master A2 ha dominato entrambi i giganti disputati lunedì. Nativo di Pescasseroli Del Principe è tesserato da tre anni per lo Sci Club romano CZERO6 e oltre a essere un ottimo sciatore si diverte ad insegnare questa splendida disciplina ai principianti essendo anche maestro di sci.

Sabato e domenica era al lavoro sulle piste altrimenti i suoi successi sarebbero stati sicuramente di più. Per il resto buoni i risultati ottenuti dagli atleti viterbesi. In grande evidenza Federico Croci nella categoria A5 con due secondi posti nelle prove tra i pali stretti e altrettanti nel gigante, che diventano tre considerando anche la gara della domenica organizzata dallo SC Posillipo. Bene come al solito Francesco Dimitri (A4) che ha conquistato un ottimo secondo posto in gigante e un bronzo in slalom. In campo femminile spiccano i due successi in gigante di Raffaella Ghirarduzzi (SS Lazio) nella categoria C5, successi che si raddoppiano considerando anche i due giganti della domenica. Ottima anche la performance di Virginia Garrafa (SC CZERO6) che si è aggiudicata i due speciali del sabato e ben quattro argenti dietro la Ghirarduzzi in gigante. Sempre in slalom da segnalare i due successi di Elisa Traversa davanti alla sua compagna di team Livia Clementi (SC CZERO6) che si è poi presa la rivincita nei due giganti.

Nella stessa categoria (C6) doppio successo nei giganti della domenica per Maria Giovanni Villari (Ventiventi) davanti alle stesse Traversa e Clementi. Vittorie tra i pali stretti anche per Laura Giacomelli del SAI RM (C8), Sergio Amodio e Vito Pacucci (B11) del CZERO6. Argento Per Jacopo Koch (A6) e Sergio Pizzi del CZERO6 (B11) e di Dario Spanu dell’Aliski (A4) che si è poi imposto nel secondo gigante. Bronzo per Alessandro Castellana (A6) del CAI RM, Francesco Dimitri (A4), Antonio Ciocca (B10) e Giovanni Pediconi (A5, CZERO6). Nel gigante spicca la doppia vittoria di Nicola Del Principe (A2) del team organizzatore. Sono saliti sul secondo gradino del podio Giovanni Pediconi (A5), François D’Harmant (B7) e Elio Garofalo (A1) dello SC CZERO6 e Matteo Conti (SS Lazio). Doppio bronzo per Simone Sassoli (A5) anche lui del team di Cerasa & C. Doppio successo tra i Senior dell’altro aquilotto Antonio Tempio. Brillano nei due giganti di domenica Matteo Conti (A1) e Manuele Cicuti (A2) della SS Lazio. I due aquilotti hanno conquistato rispettivamente due ori e due argenti. Ottima come di consueto l’organizzazione curata dal team romano CZERO6 nonostante le condizioni atmosferiche non proprio ottima