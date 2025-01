Sulmona: il Comitato biblioteca ringrazia tutto il Consiglio regionale ma il problema dell’APC resta ancora aperto

Soddisfazione hanno inteso esprimere i rappresentanti dei Comitati Studenteschi per la decisione assunta dall’Assemblea regionale che ha approvato all’unanimità fondi per 100mila euro per ‘’gli oneri relativi alla progettazione di Palazzo Portoghesi ’’. Ma i problemi restano perché non è chiara la tempistica per la riapertura della struttura mentre in città- mancano spazi adeguati per un’aula studio/ biblioteca e si avverte sempre piu’ la necessità di allungare gli orari di apertura dell’APC della sede “temporanea” in via Sardi.

L’ingresso in Piazza Venezuela di Palazzo Portoghesi sede dell’APC di Sulmona chiuso da sette anni

Sulmona, 3 gennaio- Al suo termine, questo 2024 ha voluto stupirci: oltre la riapertura del Liceo Classico Ovidio di Sulmona, sono stati approvati in consiglio regionale, all’unanimità, 100mila euro per ‘’gli oneri relativi alla progettazione di Palazzo Portoghesi di Sulmona’’. Questa è una grande vittoria per tutta la comunità, soprattutto per i comitati cittadini e studenteschi che non hanno mai smesso di portare avanti questa battaglia e soprattutto di vigilarla.

È un segnale importante per la città di Sulmona, perché questo finanziamento è stato votato all’unanimità sia dalla maggioranza che dall’opposizione, cosa che non accadeva da decenni in regione riguardo provvedimenti inerenti alla città di Sulmona.

La nostra battaglia non finisce qui. No, perché comunque Sulmona è attualmente ancora senza un aula studio/biblioteca che soddisfi i bisogni degli studenti. Soprattutto, siamo preoccupati a causa della caduta della giunta comunale: l’ormai ex Assessore alla Cultura Carlo Alicandri-Ciufelli, che ringraziamo, ci aveva ascoltati e insieme a lui stavamo portando avanti un percorso che con i suoi alti e bassi avrebbe portato alla realizzazione di in un luogo idoneo per lo studio in Città, a prescindere se alla fine sarebbe stata la biblioteca comunale o l’aula nella casa delle culture.

Giulia Di Rienzo,Marco Alberico ed altri studenti incontrano i Consiglieri regionali Silvio Paolucci(Pd) ed Erika Alessandrini all’ingresso della sede APC di Sulmona

“Attualmente, Sulmona non ha un governo cittadino e ci sembra quasi di dover riniziare da capo. Allora- scrivono in una nota – Giulia Di Rienzo, Marco Alberico-affinchè non sia così, vogliamo fare un appello alla Regione Abruzzo e in particolare alle Consigliere di maggioranza Scoccia-Rossi-La Porta, ovvero: sarebbe auspicabile che, il prima possibile, vengano allungati gli orari di apertura dell’APC della sede “temporanea” in via Sardi. Non chiediamo mica la luna, ma un orario di apertura al pubblico continuato dalle ore 9:00 alle ore 19:00, dal lunedì al sabato.

Certamente ringraziamo la Regione per questo segnale verso Palazzo Portoghesi, ma desideriamo che capisca che non è sufficiente soltanto questo. Nel frattempo che Palazzo Portoghesi verrà ricostruito dove studieranno gli studenti di Sulmona? Insomma, chiediamo semplicemente una soluzione a breve termine, siamo stanchi che nelle aree interne tra scuole chiuse e biblioteche inadatte il diritto allo studio è calpestato quotidianamente “