Quando piccolo è.. bello: il Comune di Anversa riduce le tasse

La buona politica di cui in tanti si vantano per guadagnare spazi di visibilità senza produrre,troppo spesso,uno straccio di risultato oggi subisce lo smacco da un piccolo centro della Valle del Sagittario. Si tratta di Anversa degli Abruzzi con poche centinaia di anime che ha annunciato un risultato particolare che sicuramente piacerà molto a quanti vi abitano. Ridurre le tasse di questi tempi è sicuramente un’anomalia ma come è stato dimostrato è obiettivo possibile. E allora ?

Anversa degli Abruzzi,particolare

Anversa degli Abruzzi, 23 dicembre-Nella seduta del Consiglio comunale di Anversa degli Abruzzi del 21 dicembre, dedicato al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, sono stati approvati due importanti provvedimenti: – La riduzione di un punto dell’aliquota IMU – La non applicazione dell’Addizionale comunale IRPEF . E’ poco ?

“Si tratta di un impegno onorato- spiega una nota del Gruppo Lista Civica’ Concordia e Progresso– che fu assunto lo scorso anno dal gruppo di maggioranza quando, per garantire gli equilibri di bilancio, si rese necessario introdurre l’incremento dell’IMU e l’Addizionale IRPEF, che per il 2024 hanno determinato maggiori imposte a carico dei proprietari di immobili non residenti e dei cittadini che vivono in paese.

La corretta politica finanziaria attuata durante l’anno corrente e l’oculata gestione economica garantita dagli uffici municipali, hanno consentito all’Amministrazione comunale di revocare dopo solo 12 mesi gli aumenti di queste tasse comunali, riconfermando la costante attenzione per mantenere i tributi locali al minimo possibile, assicurando comunque adeguati livelli dei servizi per gli abitanti, gli operatori economici, i titolari di seconde case ed i turisti”.

Che dire? Meglio la politica dei fatti che quella delle chiacchiere come dimostra la bella lezione del Comune di Anversa

