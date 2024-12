“Editoria e Stampa Locale: Quale Futuro?”

Inizia domani a Scanno un convegno particolarmente atteso per gli 80 anni de La Foce

Scanno,6 dicembre- In occasione del suo 80° anniversario, lo storico periodico di Scanno “La Foce” organizza un convegno di rilievo dedicato al futuro dell’editoria e della stampa locale, che si terrà il 7 e l’8 dicembre 2024 presso l’Hotel Miramonti di Scanno.

L’evento rappresenta un momento di confronto tra esperti, giornalisti e studiosi per affrontare i temi chiave legati alla digitalizzazione, alla sostenibilità e al ruolo del giornalismo locale nella democrazia, con un approccio formativo e partecipativo.

Il programma completo – La giornata di Sabato 7 dicembre 2024 si aprirà con la registrazione dei partecipanti e l’iscrizione ai tavoli tematici, dalle ore 9:30 alle ore 10:00, seguite da una serie di interventi che offriranno un quadro completo delle sfide e delle opportunità per la stampa locale.

Saluti istituzionali:

Ore 10:00 – Introduzione di Carlo Puca, giornalista.

Ore 10:20 – Saluto del Sindaco di Scanno, Giovanni Mastrogiovanni.

Ore 10:30 – Saluto del Direttore de La Foce, Fabio Valerio Maiorano.

Ore 10:40 – Saluto del Presidente dell’Associazione culturale La Foce, Pasquale Caranfa.

Relazioni:

Ore 10:45 – Vittorio Di Trapani, Presidente della Federazione della Stampa Italiana.

Ore 11:00 – Stefano Pallotta, Presidente Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo: “La deontologia come requisito indispensabile per un giornalismo di qualità nell’era della comunicazione digitale”.

Ore 11:15 – Angelo De Nicola (giornalista e scrittore) e Vincenzo Colaiacovo (Direttore de “Il Vaschione”): “Stampa locale a difesa della democrazia e dell’identità”.

Ore 11:45 – Fabrizio Marinelli, Presidente del Consiglio direttivo della Deputazione di storia patria degli Abruzzi e Molise.

Ore 12:00 – Paolo Dell’Anno, Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana: “Limiti delle leggi e normative vigenti”.

Ore 12:15 – Giovanni Legnini, Onorevole Avvocato: “Stampa locale e politica: un dialogo fondamentale per il territorio”.

Ore 12:45 – Paolo De Nardis, Professore emerito della Sapienza Università di Roma: “Impatti sociali dell’intelligenza artificiale sulla comunicazione locale”.

Ore 13:00 – Conclusioni di Pasquale Caranfa (Presidente dell’Associazione culturale La Foce).

Pausa pranzo dalle ore 13:15 alle ore 15:00.

I lavori riprenderanno alle ore 15:00, quando i partecipanti saranno coinvolti in quattro workshop, ciascuno guidato da esperti del settore. Questi momenti di confronto sono pensati per analizzare i fattori di crisi e proporre soluzioni concrete per sostenere la stampa locale nell’era digitale.

Le tematiche affrontate:

Cambiamento delle abitudini di lettura, con Fabio Maiorano (Direttore La Foce).

(Direttore La Foce). Impatto sulle comunità locali, con Paolo De Nardis (Professore emerito della Sapienza Università di Roma).

(Professore emerito della Sapienza Università di Roma). Giornalismo 4.0: il modello di business e l’intelligenza artificiale, con Pasquale Caranfa (Presidente dell’Associazione culturale La Foce).

(Presidente dell’Associazione culturale La Foce). Ruolo dei governi e delle politiche pubbliche, con Paolo Dell’Anno (Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana).

Seguirà una sessione di domande e risposte alle ore 18:00.

La giornata si chiuderà alle 18:30, con un monologo dell’artista Raffaello Funaro.

La seconda giornata del convegno, Domenica 8 Dicembre, sarà dedicata alla sintesi dei lavori e all’elaborazione di prospettive concrete per il futuro della stampa locale.

Alle ore 10:00, Carlo Puca (giornalista) aprirà i lavori con l’intervento: “Sintesi e prospettive per l’editoria e la stampa locale”, che riepilogherà i punti salienti emersi durante la prima giornata e introdurrà i temi di discussione.

A seguire, alle ore 10:15, si terrà una tavola rotonda con relatori e facilitatori. Questo momento sarà caratterizzato da riflessioni congiunte tra esperti e partecipanti sui risultati dei workshop e delle relazioni precedenti, e da una discussione aperta per individuare soluzioni pratiche alle sfide della stampa locale e delineare spunti operativi per il futuro.

Tra gli interventi programmati:

“Riflessioni su innovazione e sostenibilità nella stampa locale”.

“Il ruolo della deontologia nel futuro del giornalismo locale”, a cura di Stefano Pallotta (Presidente Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo).

La chiusura dei lavori è prevista per le ore 11:30, ma la giornata continuerà con un tour guidato nel centro storico di Scanno, condotto da Pasquale Caranfa (Presidente dell’Associazione culturale La Foce), che offrirà ai partecipanti l’opportunità di scoprire le bellezze del borgo e il suo ricco patrimonio storico.

Come partecipare – Per riservare un posto al convegno è necessario compilare il form dedicato al seguente link: https://bit.ly/iscrizione-convegno-la-foce

Si ricorda che è possibile prenotare un solo posto per ciascun partecipante.