 Domani arriva a Sulmona Antonio Padellaro per presentare il suo libro “ Solo la verità.Lo giuro”

Sulmona, 5 dicembre- Sarà presentato domani, venerdì 6 dicembre, alle ore 16,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Sulmona il libro di Antonio Padellaro “ Solo la verità. Lo giuro” .

L’ìiniziativa è dell’Associazione “ Futile Utile” e con il patrocinio del Comune di Sulmona.- A dialogare con l’Autore ci il giornalista Ennio Bellucci mentre gli intermezzi musicali saranno di Beppe Frattaroli.

Il volume di Padellaro ( edizioni PM) che ha visto la luce poco prima dell’estate è già un successo editoriale e di critica, per la notorietà dell’autore, per lo stile del giornalista e spratutto per la chiarezza dei fatti e passaggi descritti.

Padellaro giornalista e saggista italiano nel 1968 è diventato giornalista professionista all’ANSA. Ha lavorato al Corriere della Sera dal 1971 al 1990 come redattore, inviato e responsabile della redazione romana. Nel 1990 è passato all’Espresso come vicedirettore. Nel 2001 ha partecipato alla rifondazione dell’Unità che ha diretto dal 2005 al 2008. Dal 2009 al 2015 è stato il primo direttore de Il Fatto Quotidiano, che ha contribuito a fondare e di cui, attualmente, è editorialista