Sulmona: giovedì   iniziativa Spi-Cgil e Sunia su    canoni concordati                           

Sulmona, 18 novembre- “Il SUNIA ( Sindacato Nazionale Unitario Regionale Inquilini ed assegnatari) Abruzzo Molise e la Lega SPI-CGIL Area Peligna organizzano a Sulmona un importante iniziativa per fare conoscere le opportunità dei contratti di locazione a canone concordato.

La crisi economica, unitamente ad una legislazione in continua evoluzione, spiegano i promotori dell’iniziativa, rendono sempre di più precario l’esigibilità del diritto all’abitare. Per tali ragioni da tempo il Sunia Regionale Abruzzo Molise (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari) e il Sindacato dei Pensionati della CGIL a Sulmona hanno deciso di aprire uno sportello per informare i proprietari di alloggi e gli affittuari e offrire loro consulenza in merito alle opportunità previste dalla vigente legislazione per individuare la tipologia contrattuale che può maggiormente adattarsi alle loro esigenze.

Lo sportello del Sunia è aperto tutti i mercoledì, la mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il pomeriggio dalla ore 16:00 alle ore 18:00.Nell’ambito di tale collaborazione, la Lega SPI-CGIL Area Peligna e il Sunia Regionale hanno organizzato un importante appuntamento per approfondire tutto quello che è necessario sui contratti di locazione a canone concordato.L’appuntamento è fissato per Giovedì 21 Novembre, alle ore 10, presso la Sala Riunioni Bruno Trentin della sede CGIL di Sulmona.

Gli organizzatori hanno come obiettivo quello di mettere in evidenza le convenienze fiscali ed economiche delle locazioni a canone concordato.

I lavori saranno aperti dal Segretario della Lega dello SPI-CGIL Area Peligna Enio Mastrangioli, mentre l’introduzione sui temi dei contratti a canone concordato è affidata al rappresentante del SUNIA di Sulmona Damiano Verrocchi. A conclusione dei lavori è previsto l’intervento del Segretario Regionale del SUNIA Geppino Oleandro.